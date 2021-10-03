Jean Monnet Burs Programı Mezunları Ankara'da Buluştu

ANKARA (Habermetre) - Jean Monnet Burs Programı mezunları iletişim ağının güçlendirilmesinin hedeflendiği, Jean Monnet Bursiyerleri Mezunlar Günü 2 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleşti. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın A. Hakan Atik'in açılış konuşmaları ile başladı.

Etkinlik bursiyerlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen ve Avrupa şehirlerinin simge binalarının maketlerinin yapıldığı Lego Atölyesi ile devam etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Sayın Angel Gutierrez-Hidalgo ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı'nın konuşmaları ile devam eden mezunlar buluşması, Fatih Erkoç konseri ve Avrupa Sokak Lezzetleri ikramının ardından sona erdi.

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