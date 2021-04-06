Jean Monnet Burs Programı ile Türkiye'den 160 kişi AB ülkelerinde burslu eğitim alacak

Avrupa Birliği'nin (AB) sağladığı Jean Monnet Burs Programı ile bu yıl Türkiye'den 160 kişi AB ülkelerinde burslu eğitim görecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) sağladığı Jean Monnet Burs Programı ile bu yıl Türkiye'den 160 kişi AB ülkelerinde burslu eğitim görecek.

Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Akademik Yılı Programı'na başvuran adayların ilk değerlendirmeleri sona ererken, yazılı sınava girecek adaylar 24 Şubat'ta duyurulmuştu.

10 Nisan'da gerçekleştirilecek yazılı sınavla kamu, üniversite ve özel sektörlerden seçilen bursiyerlere bir yıla kadar AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer kuruluşta, AB'ye uyum süreci, AB müktesebatına ilişkin konularda araştırma ve lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınacak.

Jean Monnet Burs Programı sınavında başarılı olan katılımcıların bir yıllık yaşam giderleri ve 20 bin avroya kadar okul ücretleri program tarafından karşılanacak. Ayrıca bir defaya mahsus 3 bin avro ödeme yapılacak.

Burs almaya hak kazanan adaylar bu aşamadan sonra gitmek istedikleri ülke ve akademik programa ilişkin bilgi ve belgeleri hazırlayarak, programın ihale ve sözleşme makamı olan MFİB'e teslim edecek.

Akademik programların adayın seçtiği müktesebat başlığıyla uyumlu olması durumunda, yerleştirme sürecine başlanacak ve başarılı adaylarla sözleşme imzalanacak.

Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında "köprü" kuruluyor

Programla, Türkiye'nin AB konusunda bilgi sahibi insan kaynağının güçlendirilmesi, müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenirken, ülkelerarası akademik ilişkiler geliştiriliyor, Türk ve Avrupalı meslektaşlar arasında köprülerin kurulması için zemin oluşturuluyor.

MFİB, 2007 yılından bugüne kadar 1570 bursiyerin çalışmalarını başarıyla tamamlamaları için destek sağlarken, halen çalışmalarına devam eden 72 bursiyere de desteğini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur