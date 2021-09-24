Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2022-2023 akademik yılına ilişkin başvurular 24 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dahil) üniversitelerin akademik veya idari personeli üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni'ni okuyunuz.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 29 Kasım 2021'e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Barbaros Murat KÖSE (Başkan V. )

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok

İnönü Bulvarı No: 36

06510 Emek - Ankara/ Türkiye

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri jm2022-2023@jeanmonnet. org. tr adresi üzerinden iletilebilir.

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru Metni 2022-2023 (İngilizce)

Duyuru Metni 2022-2023 (Resmi olmayan Türkçe çevirisi)

İngilizce Başvuru Formu 2022-2023 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur. )

Türkçe Başvuru Formu 2022-2023 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz. )

Öngörülen Takvim (Ek 3)

Bilgi Amaçlı Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuruda kullanılamaz. )

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