Jean Garrigues, Elysee Sarayı'nın 300 yıllık tarihini ele aldı
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Jean Garrigues, Elysee Sarayı'nın 300 yıllık tarihini ele aldı

The Guardian'da yer alan haberde, tarihçi Jean Garrigues'in yazarı olduğu kitabın, Elysee Sarayı'nın nasıl 300 yıl boyunca ülkenin en kötü şöhretli cinsel ilişki skandallarının bazılarının merkezinde olduğunu anlattığı ve yazarın da kitabıyla ilgili "Elysee'nin erotik hikayesi de bize...

Jean Garrigues, Elysee Sarayı'nın 300 yıllık tarihini ele aldı
26.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:05

The Guardian'da yer alan haberde, tarihçi Jean Garrigues'in yazarı olduğu kitabın, Elysee Sarayı'nın nasıl 300 yıl boyunca ülkenin en kötü şöhretli cinsel ilişki skandallarının bazılarının merkezinde olduğunu anlattığı ve yazarın da kitabıyla ilgili "Elysee'nin erotik hikayesi de bize toplumumuzun evrimini gösteriyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan haberde, Elysee Sarayı'nın skandallarla dolu geçmişi üzerine olan 'Une histoire érotique de l'Elysée(Elysee'nin Erotik Tarihi)' kitabının yazarı olan tarihçi Jean Garrigues'in, " #MeToo Movement (Ben de Hareketi) var. Kadınların boyun eğdirilmesine ya da kadınların bir çeşit avcılık ganimeti gibi davranılmasına tolere etmiyoruz. Elysee'nin erotik hikayesi de bize toplumumuzun evrimini gösteriyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"NEREDEYSE BİR PRESTİJ GÖSTERGESİYDİ"

Habere göre, "Geçmişte, Başkan gibi güç sahibi bir kişinin metresinin olması neredeyse bir prestij göstergesiydi, neredeyse gerçek bir lider olduğunun bir çeşit ölçütü gibi. Fransız başkanların da davranışları monarşininki gibiydi. Günümüzde ise kadınları nesne gibi gören bu çeşit davranışlar artık toplumda kabul görmemektedir" ifadelerini kullanan Garrigues kitabında, sarayın nasıl 300 yıl boyunca ülkenin en kötü şöhretli cinsel ilişki skandallarının bazılarının merkezinde olduğunu detaylı olarak anlatıyor.

"METRESİNİ YERLEŞTİRDİ"

Elysee, Paris'in en zengin adamının kızı olan 12 yaşındaki eşi Marie-Anne Crozat'ın çeyizini kullanan Evreux Kontu tarafından özel malikane olarak hazırlandı. Elysee tamamlanır tamamlanmaz, Evreux Kontu, eşi Marrie-Anne'yi açılış balosu sırasında bir at arabasına bindirdi, şoföre Marrie-Anne'yi memleketine götürmesini emretti ve metresini mülke yerleştirdi.

Garrigues'e göre, kısa bir süre sonra Louis XV,  Kral ile birlikte olması için genç kadınları seçeceği lüks partiler düzenleyen metresi Marquise de Pompadour için mülkü aldı. Daha sonra bankacı Nicolas Beaujon sarayda 6 metresi ile birlikte yaşadı.

"ELYSEE 1848'DEN BERİ BAŞKANLARIN RESMİ KONUTU"

Elysee 1848'den beri Fransız başkanların resmi konutu oldu ve en azından iki kişi -Charles de Gaulle ve Georges Pompidou- sadıkken diğerleri ise kesinlikle değildi. Bu durum, eşi Danielle'nin bilgisi ile Elysee'nin ek bir bölümüne yerleştirilmiş olan gizli bir ikinci ailesiyle bu konuda en kötü şöhrete sahip olan François Mitterrand'ın 1981-1995 yılları arasındaki yönetimi sırasında tartışmaya açık bir şekilde zirveye ulaştı.

"KİTAP MACRON VE EŞİ BRİGİTTE İLE BİTİYOR"

Haberde kitabın, Elysee'nin şu anki sakinleri olan ve açığa çıkaracak bir skandalı olmayan Macron ve eşi Brigitte ile bittiği belirtilirken, Garrigues'in de "Fransa'da, başkanların özel hayatlarını koruyan bir sessiz kalma geleneği vardı, Mitterrand bunun sayesinde çifte yaşam sürebildi. Ancak bu günümüzde mümkün değil. Başkanların bu tür davranışları artık beğenilmiyor" dediği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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