Jean Evrard Kouassi kimdir? Jean Evrard Kouassi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Peki, Jean Evrard Kouassi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Jean Evrard Kouassi kimdir?
Trabzonspor Kulübü, ara transferde kadrosuna katacağı Jean Evrard Kouassi'nin transferini resmen duyurdu.Gelişme sonrası yıldız oyuncu hakkında araştırmalar yapıldı. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Kouassi için ödenecek maaş ve transferin detayları belli oldu. Peki, Jean Evrard Kouassi kimdir? Jean Evrard Kouassi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Doğum tarihi: 25 Eylül 1994
Kaç yaşında: 27 yaşında
Nereli: Fildişi Sahili
Mevki: Sol Kanat
Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Fildişi Sahili milli futbol takımlarında kanat oyuncusu olarak oynayan Fildişili bir futbolcudur.
- Moossou FC
- Hajduk Split
- SH SIPG
- SH Port Res.
- SH SIPG
- Wuhan FC
- Trabzonspor
Sözleşme detaylarını paylaşan Trabzonspor yeni bir KAP bildiriminde bulundu.
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.
Fildişili futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin avro, diğer sezonlar için yıllık 400 bin avro imza parası ödeneceği bilgisi de bildirimde yer aldı.
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