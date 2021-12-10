Trabzonspor Kulübü, ara transferde kadrosuna katacağı Jean Evrard Kouassi'nin transferini resmen duyurdu.Gelişme sonrası yıldız oyuncu hakkında araştırmalar yapıldı. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Kouassi için ödenecek maaş ve transferin detayları belli oldu. Peki, Jean Evrard Kouassi kimdir? Jean Evrard Kouassi mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Eylül 1994

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli: Fildişi Sahili

Mevki: Sol Kanat

Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Fildişi Sahili milli futbol takımlarında kanat oyuncusu olarak oynayan Fildişili bir futbolcudur.

KULÜPLER

Moossou FC

Hajduk Split

SH SIPG

SH Port Res.

SH SIPG

Wuhan FC

Trabzonspor

JEAN EVRARD KOUASSİ MAAŞI NE KADAR?

Sözleşme detaylarını paylaşan Trabzonspor yeni bir KAP bildiriminde bulundu.

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını, 2021-2022 sezonu için 500 bin avro, diğer sezonlar için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Fildişili futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin avro, diğer sezonlar için yıllık 400 bin avro imza parası ödeneceği bilgisi de bildirimde yer aldı.

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