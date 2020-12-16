JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta oynanacak olan, JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?