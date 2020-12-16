JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16 Aralık'ta oynanacak olan, JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
16 Aralık'ta oynanacak olan, JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...
JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda?
JDA Dijon ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
JDA Dijon-Lille Maçı Hangi Gün?
JDA Dijon-Lille Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
JDA Dijon-Lille Maçı Saat Kaçta?
JDA Dijon-Lille Maçı 21:00'de başlayacak.
JDA Dijon-Lille Maçı Nerede Oynanacak?
JDA Dijon ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Gaston Gérard Stadyumu, Dijon'da oynanacak.