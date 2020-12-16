JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:25
JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta oynanacak olan, JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16 Aralık'ta oynanacak olan, JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda? JDA Dijon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte detaylar...

JDA Dijon - Lille maçı hangi kanalda?

JDA Dijon ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

JDA Dijon-Lille Maçı Hangi Gün?

JDA Dijon-Lille Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

JDA Dijon-Lille Maçı Saat Kaçta?

JDA Dijon-Lille Maçı 21:00'de başlayacak.

JDA Dijon-Lille Maçı Nerede Oynanacak?

JDA Dijon ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Gaston Gérard Stadyumu, Dijon'da oynanacak.

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