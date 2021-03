JD Gaming uzun süre sonra RNG'nin yenilmezlik serisini bozdu.

'de son iki haftaya girilirken EDG'den sonra RNG'nin de darbe almasıyla üst sıralardaki makas iyice kapanmış gibi görünüyor. Sezona istediği gibi giremeyen fakat son haftalarda toplarlanan JD Gaming dominant oyunuyla RNG ekibinin altı maçlık yenilmezlik serisini bozmayı başardı.

İlk beş sırada yer alan takımları sadece bir galibiyet ayırıyor. Önümüzdeki hafta RNG'yi TES karşısında önemli bir sınav bekliyor. Son hafta ise bu sezon ligin sürpriz takımı Rare Atom kendilerine her türlü zorluğu çıkarabilir.

İlk beş sırada yer alan diğer takımlardan biri olan FunPlus Phoenix en kolay fikstüre sahip takım. Son haftada direkt rakipleri Team WE ve EDG'nin karşılaşacak olması sebebiyle iki maçta iki galibiyet alarak kendilerini ikinci sıraya atabilirler. RNG ekibi TES ve Rare Atom karşısında istediği sonuçları elde edemezse birinci bile olabilirler. Ayrıca dokuz maçlık galibiyet serisine sahip olan Rare Atom'un hala kalan iki maçlarında LGD ve RNG'yi yenerek birinciliğe yükselme ihtimali mevcut.

Royal Never Give Up eski günlerine dönmek istiyor. Bu sezon tamamen farklı bir yapılanmaya giderek genç oyuncularla iyi bir uyum yakalamış durumda. Her ne olursa olsun hala liderler ve sezon bittiğinde beklentileri fazlasıyla karşılamış olacaklar.

Puan durumu ve fikstüre ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros