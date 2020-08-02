Jayson Granger, ALBA Berlin'de
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Jayson Granger, ALBA Berlin'de

Alman temsilcisi ALBA Berlin, 30 yaşındaki basketbolcu Jayson Granger ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jayson Granger, ALBA Berlin'de
02.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:32

Alman temsilcisi ALBA Berlin, 30 yaşındaki basketbolcu Jayson Granger ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague ekiplerinden ALBA Berlin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna deneyimli basketbolcu Jayson Granger kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Granger ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla oynayamayan Granger, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile İspanya Ligi'nde 8 maçta 3.4 sayı, 2.4 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Kariyerinde Euroleague'de bugüne kadar 148 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 4.0 asist ve 2.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Uruguaylı basketbolcu kariyerinde daha önce Estudiantes, Unicaja Malaga ve Anadolu Efes'te de forma giydi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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