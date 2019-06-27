Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'

Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.

Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.

Kaynak: Dugout

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