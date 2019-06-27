Jasper Cillessen: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, Valencia'ya FC Barcelona'dan imza attıktan sonra konuşuyor. Cillessen Valensiya ile olan deneyiminden ve Mestalla'da ne kadar heyecan verici olacağından bahseder.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Son Dakika Haberleri