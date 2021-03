Jason Derulo kimdir? Survivor 2021 birleşme partisine katılan Jason Derulo kaç yaşında, nereli? Jason Derulo'nun hayatı ve biyografisi!

Jason Derulo kimdir merak ediliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo kaç yaşında, evli mi, nereli, nerede oturuyor, şarkılarının isimleri neler? Jason Derulo ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

2021 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜ ŞARKICI KATILACAK?

Yapılan açıklamaya göre Survivor 2021 birleşme partisinde dünyaca ünlü şarkıcı 'Jason Derulo' yer alacak.

JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, (d. 21 Eylül 1989) Haiti kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktör. Cash Money Records'taki kimi sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı görevi üstlendikten sonra Derulo, Beluga Heights adlı şirketle anlaşma imzaladı. Bu şirket Warner Music Group'un bir parçası olduktan sonra sanatçı ilk tekli çalışması olan "Whatcha Say"i yayımladı. Eser büyük başarılar göstererek iki milyondan fazla satarak ABD'de iki kez platin plaket elde etti. Şarkı bunun yanında Amerikan müzik listesinde bir, Birleşik Krallık müzik listesinde üç numaraya kadar yükseldi. Ardından "In My Head" adlı şarkıyı satışa sunan sanatçı, bu iki şarkının da Jason Derulo adındaki ilk albümünde yer alacak olan şarkılar olduğunu belirtti.

JASON DERULO HAYATI

Derulo, Florida'daki Miami kentinde Haiti Kreolü, Fransızca ve İngilizce konuşabilen Haitili anne-babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl soyadı Desrouleaux olan sanatçı, bunu okunması kolay bir hale getirmek üzere Derulo haline getirdi.

Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını besteledi. Sanatçı gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla uğraşarak geçirdi. Bu sıralarda Florida'daki Fort Lauderdale'de yer alan Dillard Lisesi'ne devam etti. Sonraları New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu.

On iki yaşına geldiğinde Derulo, gelecekteki menajeri olacak olan Frank Harris adındaki bir öğretmenle tanıştı. Harris, sanatçıya sevdiği bir spor dalı olan basketbol konusunda da yardımcı oldu.

JASON DERULO MÜZİK KARİYERİ

Derulo on altı yaşından solo hayatından önceki döneme kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı üstlendi. Akademiyi bitirip, müzik ve tiyatro yeteneklerini geliştirdikten sonra sanatçı, 2006'daki Showtime at the Apollo adlı televizyon gösterisinde birinci olarak ödül kazandı. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedildi. Bu olayı Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle imzalanan anlaşmalar izledi.

Derulo'nun müzik kariyeri 2007'de Birdman'in Bossy şarkısında yaptığı düetle başladı. Haziran 2009'a gelindiğinde yayımladığı ilk solo şarkı olan "Whatcha Say" ile geniş bir tanınırlık elde etti. J.R. Rotem ve Fuego tarafından yapımı üstlenilen şarkıda Imogen Heap'in "Hide And Seek" şarkısından örnekler kullanıldı. 30 Ağustos 2009'da elli dördüncü sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkı, 14 Kasım 2009'da da bir haftalığına zirveye yükseldi.

Derulo'nun ikinci teklisi "In My Head" aynı listeye altmış üçüncü sıradan girdi. Bu iki şarkının da bulunduğu Jason Derulo adı verilen ilk albümün 2 Mart 2010 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır. Sanatçı albümün yayımlanmasından önceki dönemde Lady Gaga'nın 2009–2010 dönemindeki The Monster Ball Tour adlı konser turnesinin açılış grupları arasında konserler vermeye başladı.

Derulo'nun üçüncü teklisi olan "She Fly's Me Away", Hans Zimmer'ın ünlü The Rock filminin şarkıları arasında yer alan "Hummell Gets the Rockets" adlı eserinden örnekler içermektedir.

ALBÜMLERİ

2010: Jason Derulo

2011: Future History

2013: Tattoos