Jason Derulo kimdir? Jason Derulo kaç yaşında, nereli? Jason Derulo instagram hesabı nedir? Jason Derulo biyografisi!

Survivor 2021 Ünlüler Günlüler yarışmasında bu akşam birleşme partisi yaşanıyor. Survivor Birleşme Partisinde dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo sahne alıyor. Peki, Jason Derulo kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Jason Derulo instagram adresi, hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor Birleşme Partisinde bu akşam Jason Derulo sahne alıyor. Wego Wego, Talk Dirty gibi hitlere imza atan Jason Derulo bu akşam Survivor yarışmacıları için Dominik'e geliyor. Survivor 2021 Ünlüler Günlüler yarışmasında bu akşam birleşme partisi yaşanıyor. Survivor Birleşme Partisinde dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo sahne alıyor. Peki, Jason Derulo kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Jason Derulo instagram adresi, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, 21 Eylül 1989'da Florida'daki Miami kentinde Haiti Kreolü, Fransızca ve İngilizce konuşabilen Haitili anne-babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl soyadı Desrouleaux olan sanatçı, bunu okunması kolay bir hale getirmek üzere Derulo haline getirdi.

Cash Money Records'taki kimi sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı görevi üstlendikten sonra Derulo, Beluga Heights adlı şirketle anlaşma imzaladı. Bu şirket Warner Music Group'un bir parçası olduktan sonra sanatçı ilk tekli çalışması olan "Whatcha Say"i yayımladı. Eser büyük başarılar göstererek iki milyondan fazla satarak ABD'de iki kez platin plaket elde etti. Şarkı bunun yanında Amerikan müzik listesinde bir, Birleşik Krallık müzik listesinde üç numaraya kadar yükseldi. Ardından "In My Head" adlı şarkıyı satışa sunan sanatçı, bu iki şarkının da Jason Derulo adındaki ilk albümünde yer alacak olan şarkılar olduğunu belirtti.

Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını besteledi. Sanatçı gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla uğraşarak geçirdi. Bu sıralarda Florida'daki Fort Lauderdale'de yer alan Dillard Lisesi'ne devam etti. Sonraları New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu.

On iki yaşına geldiğinde Derulo, gelecekteki menajeri olacak olan Frank Harris adındaki bir öğretmenle tanıştı. Harris, sanatçıya sevdiği bir Spor dalı olan basketbol konusunda da yardımcı oldu.

Cash Money Records'taki kimi sanatçıların müziklerinde yapımcılık ve söz yazarlığı görevi üstlendikten sonra Derulo, Beluga Heights adlı şirketle anlaşma imzaladı. Bu şirket Warner Music Group'un bir parçası olduktan sonra sanatçı ilk tekli çalışması olan "Whatcha Say"i yayımladı. Eser büyük başarılar göstererek iki milyondan fazla satarak ABD'de iki kez platin plaket elde etti. Şarkı bunun yanında Amerikan müzik listesinde bir, Birleşik Krallık müzik listesinde üç numaraya kadar yükseldi. Ardından "In My Head" adlı şarkıyı satışa sunan sanatçı, bu iki şarkının da Jason Derulo adındaki ilk albümünde yer alacak olan şarkılar olduğunu belirtti.

Derulo, beş yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Öyle ki, sekiz yaşında "Crush on You" adındaki ilk şarkısını besteledi. Sanatçı gençliğini opera, tiyatro ve bale gibi güzel sanatlarla uğraşarak geçirdi. Bu sıralarda Florida'daki Fort Lauderdale'de yer alan Dillard Lisesi'ne devam etti. Sonraları New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu.

On iki yaşına geldiğinde Derulo, gelecekteki menajeri olacak olan Frank Harris adındaki bir öğretmenle tanıştı. Harris, sanatçıya sevdiği bir Spor dalı olan basketbol konusunda da yardımcı oldu.

MÜZİK KARİYERİ

Derulo on altı yaşından solo hayatından önceki döneme kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi isimlerin şarkıları için söz yazarlığı üstlendi. Akademiyi bitirip, müzik ve tiyatro yeteneklerini geliştirdikten sonra sanatçı, 2006'daki Showtime at the Apollo adlı televizyon gösterisinde birinci olarak ödül kazandı. Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedildi. Bu olayı Beluga Heights ve Warner Bros. Records adlı şirketlerle imzalanan anlaşmalar izledi.

Derulo'nun müzik kariyeri 2007'de Birdman'in Bossy şarkısında yaptığı düetle başladı. Haziran 2009'a gelindiğinde yayımladığı ilk solo şarkı olan "Whatcha Say" ile geniş bir tanınırlık elde etti. J.R. Rotem ve Fuego tarafından yapımı üstlenilen şarkıda Imogen Heap'in "Hide And Seek" şarkısından örnekler kullanıldı. 30 Ağustos 2009'da elli dördüncü sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkı, 14 Kasım 2009'da da bir haftalığına zirveye yükseldi.

Derulo'nun ikinci teklisi "In My Head" aynı listeye altmış üçüncü sıradan girdi. Bu iki şarkının da bulunduğu Jason Derulo adı verilen ilk albümün 2 Mart 2010 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır. Sanatçı albümün yayımlanmasından önceki dönemde Lady Gaga'nın 2009–2010 dönemindeki The Monster Ball Tour adlı konser turnesinin açılış grupları arasında konserler vermeye başladı.

Derulo'nun üçüncü teklisi olan "She Fly's Me Away", Hans Zimmer'ın ünlü The Rock filminin şarkıları arasında yer alan "Hummell Gets the Rockets" adlı eserinden örnekler içermektedir.

ALBÜMLERİ

2010: Jason Derulo

2011: Future History

2013: Tattoos

JASON DERULO INSTAGRAM ADI NEDİR?

Jason Derulo instagram hesabı 'jasonderulo'dır.