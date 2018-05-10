Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü, Jason Denayer'in Varlığını Bile Unuttu

Galatasaray formasıyla son haftalarda çıkışa geçen ve Fatih Terim'in değişilmez ismi olan Jason Denayer, ülkesi Belçika'da da yakından takip ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımla şampiyonluğa oynayan Denayer'in yaklaşan 2018 Dünya Kupası öncesinde milli takım kadrosunda olup olmaması gerektiği tartışılıyor.

MİLLİ TAKIM HOCASI BİLE UNUTTU

Belçika basınında çıkan bir haberde, Denayer'in Galatasaray'daki etkili oyunu ve başarısına karşın ülkesinde unutulduğu hatta milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'in bile unuttuğu dile getirildi.

Manchester City ile sözleşmesi olduğu da anımsatılan genç stoperin izlenmemesine eleştiri getirildi. Roberto Martinez'in Belçika aday kadrosu için birçok ismi izlediği ve denediği ancak Denayer'in hala görünürde olmadığı aktarıldı.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR"

Galatasaray'ın Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri olduğu ve Denayer'in de şampiyonluğa oynadığı belirtildi.

Hatta Denayer'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkacağı da vurgulandı.