Jasmine Thomas Fenerbahçe Öznur Kablo'da
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattı.
31.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:21
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jasmine Thomas'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA'in önemli oyun kurucularından ABD vatandaşı Jasmine Thomas Fenerbahçe Öznur Kablo'da. Ailemize hoş geldin Jasmine Thomas." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA