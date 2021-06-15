JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, daha sonra Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 gündür kayıp olan gencin çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
4 gündür kayıp olan gencin çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Enis Arıkan Burcu Biricik Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:45:21. #1.16#

title