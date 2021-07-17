JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı
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JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı

JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması üzerine kaçan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) drone destekli operasyonu ile yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması üzerine kaçan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) drone destekli operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet bulunan A.P. ile R.E., Eyyübiye ilçesinde karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre R.E.'nin tabancasından çıkan mermi yoldan geçmekte olan F.A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli R.E. olay yerinden kaçtı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari R.E.'nin arkadaşı M.Ö. ile birlikte araçla kaçtığını ve Bozova ilçesi Taşan Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla R.E. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaldığı ikamet ve eklentilerinde drone destekli yapılan aramada 1 adet seri numarası silinmiş tabanca, 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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