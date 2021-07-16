Son dakika haberi: JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi: JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması sonucu kaçan şüpheli, Jasat tarafından drone destekli operasyonla silah ve uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

JASAT uyuşturucu tacirini drone destekli operasyonla yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması sonucu kaçan şüpheli, Jasat tarafından drone destekli operasyonla silah ve uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet bulunan A.P. ile R.E. Eyyübiye ilçesinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, iddiaya göre R.E.'nin tabancasından çıkan mermi yoldan geçen F.A.'ya isabet etti. Bu sırada ağır yaralanan F.A. çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı, şüpheli R.E. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Jasat operasyon başlattı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari R.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında firari R.E.'nin arkadaşı M.Ö. ile birlikte araçla olay yerinden kaçtığı ve Bozova ilçesine bağlı Taşan Mahallesindeki bir ikamette saklandığının tespiti üzerine, alınan izinler çerçevesinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda R.E. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde drone destekli yapılan arama faaliyetinde, bir adet seri numarası silinmiş tabanca, bir adet kalaşnikof tüfek, bir adet av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı