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JASAT timleri göz açtırmıyor

JASAT timleri göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasten öldürme, evden, işyerinden hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç dahil olmak üzere mala ve şahsa karşı işlenen 134 olayı aydınlatırken 68 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) kasten öldürme, evden, işyerinden hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç dahil olmak üzere mala ve şahsa karşı işlenen 134 olayı aydınlatırken 68 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) timleri 2021 yılında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. JASAT timleri 2021 yılında kasten öldürme, evden, işyerinden hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç dahil olmak üzere mala ve şahsa karşı işlenen 134 olayı aydınlatırken 68 şüpheli gözaltına alındı. - ZONGULDAK

JASAT timleri göz açtırmıyor

JASAT timleri göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Haber

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