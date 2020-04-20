JASAT timi nişanlı hırsızları drone ile yakaladı JASAT timi nişanlı hırsızları drone ile yakaladı Nişanlı çiftin hırsızlıktan gelen para ile yuva kurma hayalini JASAT boşa çıkardı Denizli'de girdikleri 4 evi soyan nişanlı hırsız çift jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timinin havadan drone ile yaptığı takip sonrası yakayı...

JASAT timi nişanlı hırsızları drone ile yakaladı

Nişanlı çiftin hırsızlıktan gelen para ile yuva kurma hayalini JASAT boşa çıkardı

DENİZLİ - Denizli'de girdikleri 4 evi soyan nişanlı hırsız çift jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timinin havadan drone ile yaptığı takip sonrası yakayı ele verdi.

Önümüzdeki aylarda hırsızlıktan kazandıkları para ile düğün yapacakları öğrenilen hırsız çiftin hayallerini JASAT timi suya düşürdü.

Edinilen bilgilere göre, JASAT timi 2019 yılı içerisinde meydana gelen 4 ayrı adresten hırsızlık olayına ilişkin tekrar çalışma başlattı. Bu kapsamda hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen sahte plakalı otomobili takibe alan jandarmanın dedektifleri, Honaz ilçesinde otomobili durdurmak istedi. Otomobili bırakarak yaya olarak ormanlık alana kaçan Hüseyin S.isimli şahsın peşine düşen JASAT timi ormanlık alanda drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Havadan yeri tespit edilen şüpheli şahsı kısa sürede yakalayan JASAT timi, gözaltına aldı. Şüpheli şahıs Hüseyin S. nişanlısı olan Gamze I., ile geceleri hırsızlık yaptıklarını tespit edildi. Şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi son 1 ay içerisinde 24 faili meçhul olayı aydınlattığı kaydedildi.

Çiftin önümüzdeki aylarda hırsızlıktan kazandıkları para ile düğün yapacakları ancak JASAT operasyonu ile bu hayallerinin suya düştüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA