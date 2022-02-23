JASAT'tan aranan şahıslara operasyon - Haberler
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JASAT'tan aranan şahıslara operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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JASAT'tan aranan şahıslara operasyon

Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından, 'Resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 5 yıl 16 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.Y. isimli şahıs ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs yakalandı. 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Kilis, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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