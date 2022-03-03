JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT Dedektif Timleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

ARDAHAN (İHA) - Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT Dedektif Timleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2022 yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 zanlı kıskıvrak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ardahan, İstanbul ve Bursa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen; kasten öldürme, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak veya kullanmak suçları ile diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - ARDAHAN

JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ardahan, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title