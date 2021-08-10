JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor

JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan Jandarmanın Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2021 yılı Temmuz-Ağustos ayları içerisinde uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

JASAT timlerinin yaptığı çalışmalar sonucu aralarında "Silahlı Yağma" suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K. "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D. ve "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ö.K. adlı şahıslar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan (46) şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 30'u cezaevlerine teslim edildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel hak ve hürriyetlerini korumak Jandarmanın asli görev ve sorumluluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla, ilgili makamlarla koordineli ve vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara devam edilerek, faili meçhul olayların araştırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:59:24. #1.16#

title