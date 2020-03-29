JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı
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Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Denizli'de 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

29.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:36
JASAT koordinesinde yapılan operasyonda 7 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Denizli'de 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Ekipler şahısları 16 farklı kamera kaydını 37 saat süre ile inceleyerek yakalarken, adliyeye sevk edilen ve tamamının ev hapsine alındığı şahısların çaldıkları malzemeleri otomobilin arkasına bağladıkları römorkla götürdükleri ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesi ve civarında son 10 günde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT koordinesinde Tavas ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımı ile hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şahısların yakalanması için inceleme başlatıldı. Hırsızlık olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını alan ekipler 16 farklı kameranın kaydını 37 saat süre ile izleyip, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak olayın şüphelileri olan İrfan K. (40), Ümit B. (44), İsmet İ. (47), Ahmet A. (56) ve Necmi D. (64) isimli şahıslara ulaştı. Ekipler ardından şahısları gözaltına aldı.

Jandarmadan korona virüs hassasiyeti

Operasyonda şahısların kablo başta olmak üzere çaldıkları malzemeleri otomobilin arkasına bağladıkları römorkla götürdükleri ortaya çıktı. Şahısların çapa makinesi ve kablolar başta olmak üzere çeşitli malzemeler çaldıkları öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamına çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şahısların ayrıca adliyeye getirilirken jandarma ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske takmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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