JASAT Kars'ta olayları tek tek aydınlatıyor

21.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:01

Kars'ta JASAT, Selim İlçesi Katranlı Köyü'nde 17.09.2019 tarihinde bir kişinin 6 adet büyükbaş hayvanını çalanları ortaya çıkardı.



Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Selim İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak yapılan titiz planlama takip ve çalışma sonucunda hırsızlık olayının 4 şüpheli tespit edildi.



Yapılan tespitin ardından harekete geçen JASAT timi, hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alırken, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA