JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar veren şahısları suçüstü yakaladı - Haberler
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JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar veren şahısları suçüstü yakaladı

JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar veren şahısları suçüstü yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) titiz çalışması ile kamu kurumundan hırsızlık yapan ve kamu malına zarar veren şahıslar yakalandı.

IĞDIR (İHA) - Jandarma Suç Araştırma Timinin ( Jasat ) titiz çalışması ile kamu kurumundan hırsızlık yapan ve kamu malına zarar veren şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez ve köylerinde faili meçhul kamu kurumundan hırsızlık yapan ve kamu malına zarar veren olaylar gerçekleşti. Meydana gelen faillerinin tespitine yönelik, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalananlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceğini belirtti. - IĞDIR

JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar veren şahısları suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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