JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

Son haftalarda Balıkesir'in Susurluk ve Karesi ilçeleri ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde telefon hatlarını keserek kablolarını çalan hırsızlık ekibi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçüstü yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Son haftalarda Balıkesir'in Susurluk ve Karesi ilçeleri ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde telefon hatlarını keserek kablolarını çalan hırsızlık ekibi Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı ve Danaveli mahallelerinde meydana gelen faili meçhul "Enerji ve Nakil Kablo Hırsızlığı" olayını ele alan JASAT ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda R.G ve İ.C'ye suç üstü yaptı.

JASAT ekipleri olayı gerçekleştiren aracın ve şüphelileri suçüstü yakalamak, hırsızlık olaylarının devamının engellenmesi için belirlenen şüphelilere takip başlattı. JASAT ekipleri gece 04.00 sıralarında düzenlediği operasyon neticesinde Danaveli Mahallesi yolu üzerinde maddi değeri 250 bin TL olan 2 bin 500 metre bakır kabloları keserek araca yüklendiği esnada suçüstü yaptı. Daha önce 3 hırsızlık, 3 uyuşturucu suçundan arama kaydı bulunan R.G ile 4 hırsızlık ve 1 uyuşturucu suçu bulunan İ.C isimli şüphelileri 2 adet kablo kesme makası, merdiven ve eldiven ile birlikte suç aletleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

 Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Vladimir Putin Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Bülent Ersoy Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Stefan Kuntz Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gökhan Töre Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:26:10. #1.17#