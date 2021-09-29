JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

BALIKESİR (İHA) - Son haftalarda Balıkesir'in Susurluk ve Karesi ilçeleri ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde telefon hatlarını keserek kablolarını çalan hırsızlık ekibi Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı ve Danaveli mahallelerinde meydana gelen faili meçhul "Enerji ve Nakil Kablo Hırsızlığı" olayını ele alan JASAT ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda R.G ve İ.C'ye suç üstü yaptı.

JASAT ekipleri olayı gerçekleştiren aracın ve şüphelileri suçüstü yakalamak, hırsızlık olaylarının devamının engellenmesi için belirlenen şüphelilere takip başlattı. JASAT ekipleri gece 04.00 sıralarında düzenlediği operasyon neticesinde Danaveli Mahallesi yolu üzerinde maddi değeri 250 bin TL olan 2 bin 500 metre bakır kabloları keserek araca yüklendiği esnada suçüstü yaptı. Daha önce 3 hırsızlık, 3 uyuşturucu suçundan arama kaydı bulunan R.G ile 4 hırsızlık ve 1 uyuşturucu suçu bulunan İ.C isimli şüphelileri 2 adet kablo kesme makası, merdiven ve eldiven ile birlikte suç aletleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR