JASAT'ın yakaladığı sahte 'vefacı' hırsızlar tutuklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› JASAT'ın yakaladığı sahte 'vefacı' hırsızlar tutuklandı - Haber
Denizli, 3. Sayfa

JASAT'ın yakaladığı sahte 'vefacı' hırsızlar tutuklandı

Denizli'de kendilerini 'Veda Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp yaşlı kadının evinden 3 bakır kazan çalan ve JASAT tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

08.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:26
JASAT'ın yakaladığı sahte 'vefacı' hırsızlar tutuklandı

Denizli'de kendilerini 'Veda Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp yaşlı kadının evinden 3 bakır kazan çalan ve JASAT tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz 5 Nisan Pazar günü Tavas ilçesinde meydana gelen olayda, korona virüsü fırsat bilen 2 şahıs kendilerini yaşlı vatandaşlara yardım etmek amacı ile oluşturulan 'Veda Sosyal Destek Grubu' üyesi olarak tanıtıp F.U., (67) isimli kadının evine girdi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda şahıslardan 3 bakır kazanı çaldı.

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi bölgede yaptıkları detaylı incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarının dan şahısların kimliklerinin Kadir S., ve Veli K., olduğunu tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen JASAT timi şüphelileri kullandıkları araç ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile yakalamayı başardı. Gözaltına alınan Kadir S.'nin 2 yıldan bu yana 'güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık, zimmet, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 5 farklı suçtan, diğer şüpheli Veli K.'nin ise 6 benzer suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
'Seni paramparça edeceğim' diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı Haber
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Pınar Deniz Levent Yamanel Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: JASAT'ın yakaladığı sahte 'vefacı' hırsızlar tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 22:31:09. #1.15#
title