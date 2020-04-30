JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı
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JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı

JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı
30.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:34

JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı Ege Bölgesinde 'gezinti hırsızlar' olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi yakaladı.

JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ - Ege Bölgesinde 'gezinti hırsızlar' olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 farklı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen JASAT Timi, Çameli ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan JASAT Timi, olayı gerçekleştiren 4 şahsı Çameli'de bir evden yaptıkları 7 bin TL'lik son soygunun ardından kullandıkları aracı durdurarak gözaltına aldı. İşlemlerinin adliyeye sev edilen şahıslardan

Yılmaz G., Nurcan G., ve Emine K., tutuklanırken, ailenin kızı Sibel G.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Sibel G.'nin hamile olduğu öğrenilirken, aile üyesi kadınların ceza evine girmemek için sürekli hamile kaldıkları iddia edildi.

JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı

Kaynak: İHA

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