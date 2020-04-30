JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı
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JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı

JASAT'ın yakaladığı hırsız aileden 3'ü tutuklandı
30.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:21

Ege Bölgesi'nde 'gezinti hırsızlar' olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı.

Ege Bölgesi'nde 'gezinti hırsızlar' olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 farklı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen JASAT Timi, Çameli ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan JASAT Timi, olayı gerçekleştiren 4 şahsı Çameli'de bir evden yaptıkları 7 bin TL'lik son soygunun ardından kullandıkları aracı durdurarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Yılmaz G., Nurcan G., ve Emine K., tutuklanırken, ailenin kızı Sibel G.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Sibel G.'nin hamile olduğu öğrenilirken, aile üyesi kadınların cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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