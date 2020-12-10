JASAT'ın durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

JASAT'ın durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

10.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:13
JASAT'ın durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi devriye görevi sırasında şüphelendiği A.T. isimli şahsı durdurdu. Şahıs üzerinde yapılan aramada 39,79 gram metamfetamin, 3,84 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 1010 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

JASAT'ın yakaladığı kazan hırsızları tutuklandı
JASAT'ın yakaladığı kazan hırsızları tutuklandı
JASAT ekipleri, korkunç cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü
JASAT ekipleri, korkunç cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü
JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: JASAT'ın durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:14:38. #1.14#
title