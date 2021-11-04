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JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) motosiklet hırsızlarına nefes aldırmıyor.

ULUKIŞLA, NİĞDE (İHA) - Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) motosiklet hırsızlarına nefes aldırmıyor.

Ulukışla ilçesi ve Bahçeli beldesinde ekipler iki motosiklet hırsızlığı olayını çözdü. Edinilen bilgiye göre Bahçeli beldesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri M.M. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. JASAT dedektifleri yine Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünden meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızı lığı olayını titiz çalışma sonucu çözerek şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. - NİĞDE

JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor

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