JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
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JASAT hırsızlara göz açtırmıyor

10.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:52
JASAT hırsızlara göz açtırmıyor

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir işyerinden elektrik kablosu, nakit para, çek ve senet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir işyerinden elektrik kablosu, nakit para, çek ve senet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedeler mahallesinde bir işyerinden gece saatlerinde 20 bin TL değerinde yüz metre elektrik kablosu, çelik kasa içerisinde bulunan 27 bin TL nakit para, 3 bin Amerikan Doları, 6 adet yazılmış 830 bin TL değerinde senet, 3 adet 187 bin TL değerinde çek, 12 bin TL değerinde 16 adet çeyrek altın, araç ruhsatı ve çeşitli banka kartları çalınması üzerine Konya Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen JASAT kısa sürede şüphelileri belirleyerek yakaladı. 11 adet suç kaydı bulunan B.P. (38), hırsızlık suç kaydı olan M.D. (22) ve 5 adet hırsızlık suç kaydı olan N.Y. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

JASAT hırsızlara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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