JASAT ekiplerinden kaçamadılar

ÇORUM (İHA) - Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, Jandarma Suç Araştırma ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalandı.

Jasat ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın il merkezinde çalıştığı işyerinde saklandığı, 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın ise Alaca ilçesine bağlı bir köyde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, iki ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda şahısları saklandıkları yerlerde yakaladı. Gözaltına alınan iki şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa