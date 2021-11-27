JASAT ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor.

İl Jandarma komutanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüterek başarılı operasyonlarla adından söz ettiren JASAT ekipleri, gece gündüz demeden gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara kentte adeta göz açtırmıyor.

Kurulduğu günden beri Kilis ve ilçelerinin kırsalında suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren ekipler, son teknoloji drone ve teçhizatlarla nitelikli asayiş olayına müdahale ederek bunların aydınlatılmasını sağladı.

Hakkında UYAP yakalama kararı bulunan 519 şüpheliyi de yakalayarak adalete teslim eden JASAT, suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına kararlılıkla devam diyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Engin Taş, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT kısım amirliğinin 2018'den bu yana görevini sürdürdüğünü söyledi.

Taş, kuruluş amaçlarının önemli ve nitelikli asayiş olaylarına müdahale ederek aydınlatılmasını sağlamak, geçmişte meydana gelen faili meçhul asayiş olaylarını aydınlatmak ve firar olan şüphelileri yakalamak olduğunu belirtti.

Kurulduğu günden itibaren Kilis'te 242 nitelikli asayiş olayına müdahale ettiklerini ve aydınlatılmasını sağladıklarını anlatan Taş, "Bu 242 olayda 223 şüpheli yakalanmıştır, bu şüphelilerden 150'si tutuklanmış olup tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edilmiştir. Haklarında UYAP yakalama emri bulunan 519 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, bu şüphelilerden 307'si tutuklanmıştır." dedi.

Taş, hakkında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 53 zanlıyı yakalayarak cezaevine teslim ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2021 yılında 146 asayiş olayına müdahale edilerek aydınlatılması sağlanmıştır. 2021 yılında haklarında UYAP yakalama emri bulunan 380 şüpheli yakalanmış, bu şüphelilerden 141'i tutuklanmıştır. JASAT kısım amirliği tarafından geçmiş dönemlerde suç işlemiş ve haklarında kesinleşmiş 10 yılın üstünde hapis cezası bulunan 53 şüpheli yakalanarak, cezaevine teslim edilmiştir. JASAT kısım amirliği olarak amacımız, tüm faali meçhul olaylar aydınlatılana kadar, sabırla, azim ve kararlılıkla çalışmaktır. En mutlu olduğumuz an vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdiğimizde gözlerimizin içine mutlulukla baktıkları andır."