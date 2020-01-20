JASAT ekipleri 4 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

20.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:06

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 4 şahsı Kadirli ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin suçta kullandıkları otomobil ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi. Zanlıların Kadirli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık, haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık ve 20 ayrı yayla evinden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler C.E., M.K., A.K. ve B.S. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA