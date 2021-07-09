JASAT drone destekli operasyonda 682 kök kenevir ele geçirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, drone ile havadan yaptıkları operasyonda 682 kök kenevir ele geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, drone ile havadan yaptıkları operasyonda 682 kök kenevir ele geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda, iki farklı noktada havadan drone ile çalışma yapıldı. Yapılan kontrollerde boyları 50 santimetre ile 125 santimetre arasında değişen 682 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, M.G., A.T., S.K. ve M.A.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakılırken, kenevirler ise imha edilmek üzere toplandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı