"JASAT dedektifleri" jeneratör hırsızlığı şüphelilerine kamera görüntülerini iyileştirerek ulaştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), baz istasyonundan jeneratör çaldıkları öne sürülen 2 zanlıyı kamera görüntülerini iyileştirip hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek yakaladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), baz istasyonundan jeneratör çaldıkları öne sürülen 2 zanlıyı kamera görüntülerini iyileştirip hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balçık Mahallesi'ndeki telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan 28 Şubat'ta jeneratörün çalınması üzerine JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, inceleme ve araştırmaları neticesinde elde edilen kamera görüntüleri üzerinde "görüntü onarma/algoritma çalışmaları" yaptı.

Görüntülerde yüzde 80 iyileştirme sağlayan dedektifler, iki şüphelinin jeneratörü araçlarına yüklediklerini, hırsızlıkta kullanılan aracın marka, model ve plakasını tespit etti.

Şüpheliler O.G. ve Y.G, 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonla Gebze ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde hırsızlıkta kullanılan araçta yakalandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ele geçirilen jeneratör sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu