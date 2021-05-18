JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
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JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmelerinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Batman'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmelerinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, merkez ilçeye bağlı Demirbilek köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının aydınlatılması için harekete geçti. Dedektif gibi iz süren JASAT ekipleri, güvenlik kamarasında hırsızlık olayında kullanılan aracın beyaz renkli kamyonet olduğunu tespit etti. Plakası belli olmayan kamyonetin yapılan detaylı incelemede aracın sol arka stop lambasının çalışmadığı tespit edildi. Olay günü ve saatinde şüpheli araca benzeyen tüm araçlar yakın takibe alan JASAT ekipleri, önce aracın plakası tespit etti ardından ise hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. 3 Şüpheli şahsın Batman'da ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar JASAT ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si yaşları küçük olması nedeni ile denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. - BATMAN

JASAT dedektif gibi iz sürdü, hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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