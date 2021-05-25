JASAT'dan hırsızlara darbe
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JASAT'dan hırsızlara darbe

JASAT'dan hırsızlara darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma ekipleri, Kilis merkezde bir çok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 3 kişilik çeteyi çökertti.

Jandarma ekipleri, Kilis merkezde bir çok faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak 3 kişilik çeteyi çökertti.

Kilis kent merkezi ile bağevlerinde artan hırsızlık nedeniyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde 7 stüdyo dairelere girerek Kamera kayıt cihazları, laptop bilgisayar, ile Düğün salonunda bulunan para kasası, kayıt cihazı ile bağ evlerinde 50 bin TL değerinde eşya, şehir merkezinde motosiklet çalan A.Ö., H.E.K., yabancı uyruklu A.C ve hırsızlık malzemeleri satın alan G.S, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 4 kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan JASAT ile jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. - KİLİS

JASAT'dan hırsızlara darbe
JASAT'dan hırsızlara darbe
JASAT'dan hırsızlara darbe
JASAT'dan hırsızlara darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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