JASAT çamaşır makinesi hırsızlığının peşini bırakmadı Denizli'nin Honaz ilçesinde, içinde yıkanan giysilerle birlikte çamaşır makinesini çalan zanlının suç ortağını jandarma ortaya çıkardı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, içinde yıkanan giysilerle birlikte çamaşır makinesini çalan zanlının suç ortağını jandarma ortaya çıkardı. Tutuklu zanlının makineyi tek başına çalmadığı tespit eden JASAT timi, suç ortağını düzenlediği operasyonla yakaladı.

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde geçtiğimiz günlerde içinde yıkanmakta olan giysiler ile birlikte çamaşır makinesinin çalan zanlı Yaşar A., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. JASAT timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşar A.'nın tutuklanmasının ardından hırsızlık olayının perde arkasında suç ortağı olduğunu tespit etti. Titizlikle güvenlik kamerası görüntülerini izleyen JASAT timi, çamaşır makinesini çalan Yaşar A.'nın suç ortağı olduğu tespit edilen Önder Y.'yi arama çalışmaları başlattı.

Meydana gelen hırsızlık olayının ardından JASAT timleri Önder Y.'nin, bir markette alışveriş yaptığı görüntülere ulaşarak takibe aldı. İçinde çamaşırlar varken çamaşır makinesini çalan şahıslardan olan Önder Y., takibin ardından başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

57 suçtan kaydı olduğu öğrenildi

Çamaşır makinesi hırsızlığının suç ortağı Önder Y.'nin 57 ayrı suçtan dosyası olduğu ve ceza evinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Önder Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA