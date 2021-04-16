JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
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JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi

JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan malzemeleri şüphelinin özel olarak evinin bahçesine yaptığı sığınakta, kullanılmayan su deposunda ve müştemilatta ele geçirdi.

Aksaray'da 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan malzemeleri şüphelinin özel olarak evinin bahçesine yaptığı sığınakta, kullanılmayan su deposunda ve müştemilatta ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya, Borucu, Sevinçli, Gençosman ve Gökçe köylerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık ve kişilere ait mala zarar verme olaylarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Ş.Ü. isimli şahsın Gökçe köyündeki ikametine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. JASAT ekiplerinin yaptığı didik didik aramada çalınan malzemeler evin bahçesine yapılmış gizli sığınakta, kullanılmayan su deposunda ve müştemilatta ele geçirildi. Malzemeler tek tek toplanırken, gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan iahıs Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi
JASAT, çalınan malzemeleri sığınakta ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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