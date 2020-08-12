JASAT, aranan şüpheliyi saklandığı ormanda buldu Isparta'da 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından saklandığı ormanlık arazide yakalandı.

Isparta'da 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından saklandığı ormanlık arazide yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ekipleri, hakkında 'Bina eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan C.E.A.'yı, Beydilli köyünde ormanlık arazide gizlendiği yerde yakaladı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA