Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'da
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Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen şutör Jarell Eddie ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'da
27.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:42

Fenerbahçe Beko yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen şutör Jarell Eddie ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ABD'li şutör Jarel Eddie'yi kadrosuna kattı. 30 Ekim 1991 tarihinde Tampa, Florida'da dünyaya gelen Jarell Eddie 2.01 boyunda. 2019-20 sezonu için İspanya'nın UCAM Murcia ekibine transfer Eddie, 22 İspanya Ligi karşılaşmasında giyerken, maç başına 14.4 sayı (%47.3 iki sayı, %44.0 üç sayı, %89.2 serbest atış), 3.1 ribaund, 0.4 asist istatistikleri yakaladı.

Hem şutör guard hem de forvet pozisyonunda forma giyebilen Eddie, yüksek dış şut yüzdesiyle birlikte önemli bir hücum silahı. Jarell Eddie, uzun boyu ve güçlü fiziğinin avantajıyla ribauntlara da katkı sağlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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