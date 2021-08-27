Japreece Dean Bellona Kayseri'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japreece Dean Bellona Kayseri'de

Japreece Dean Bellona Kayseri'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol Amerikalı oyuncu Japreece Dean'ı kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol Amerikalı oyuncu Japreece Dean'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketboldan bir transfer daha. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Sarı-Kırmızılılar kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçen sezon Rusya'nın Dinamo Novosbirsk takımında forma giyen 25 yaşındaki guard oyuncusu yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyecek.

Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Avrupa Kadınlar Ligi ön eleme maçlarında daha güçlü bir takım ile mücadele edebilmek için kadromuza takviye yaptık. Geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosbirsk takımında 12 sayı, 2.7 asist ortalamaları ile oynayan, UCLA Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Amerikalı Japreece Dean ile anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Muslera Gervinho Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Japreece Dean Bellona Kayseri'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 01:03:34. #1.16#

title