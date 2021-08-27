Japreece Dean Bellona Kayseri'de

Bellona Kayseri Basketbol Amerikalı oyuncu Japreece Dean'ı kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol Amerikalı oyuncu Japreece Dean'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketboldan bir transfer daha. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Sarı-Kırmızılılar kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçen sezon Rusya'nın Dinamo Novosbirsk takımında forma giyen 25 yaşındaki guard oyuncusu yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyecek.

Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Avrupa Kadınlar Ligi ön eleme maçlarında daha güçlü bir takım ile mücadele edebilmek için kadromuza takviye yaptık. Geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosbirsk takımında 12 sayı, 2.7 asist ortalamaları ile oynayan, UCLA Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Amerikalı Japreece Dean ile anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı