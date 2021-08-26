Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti
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Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Amerikalı Japreece Dean ile anlaştıklarını duyurdu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Amerikalı Japreece Dean ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında forma giyen oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Arseven, "Avrupa Ligi ön eleme maçlarında daha güçlü bir takım ile mücadele edebilmek için kadromuza takviye yaptık. Geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında 12 sayı, 2,7 asist ortalamaları ile oynayan, UCLA Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Amerikalı Japreece Dean ile anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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