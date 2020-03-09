Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel

Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi

Japonya'nın korona virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

09.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:35
Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi

Japonya'nın korona virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü nedeniyle sınır kontrollerini artıran Japonya'nın, Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik tedbir karantinası uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında hükümet Çin ve Güney Kore'den gelen Japon vatandaşları da dahil herkesten 2 hafta boyunca evde ya da otel benzeri özel konaklama tesislerinde kalmalarını isteyecek.


Söz konusu kişilerden toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmalarını isteyecek sağlık otoriteleri, yolculardan havaalanından konaklayacakları yere de özel araçları ya da kiralık araçlarla gitmeleri talebinde bulunacak.


Bildirimde bulunacaklar


Uygulama kapsamında, Çin ve Güney Kore'den Japonya'ya giriş yapanlar 2 hafta süresince kalacakları yeri sağlık otoritelerine bildirecek. Söz konusu süre zarfında sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeleri istenen kişiler, ateş başta olmak üzere herhangi virüs belirtisi göstermeleri halinde danışma merkezleri ile irtibata geçerek sağlık hizmeti alacak. 2 haftalık süreçte söz konusu şahıslar masraflarını da kendileri karşılayacak.


Bağlayıcılığı yok


Bu ayın sonuna kadar yürürlükte kalması beklenen uygulamanın, yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, korona virüsü riski konusunda yolcuları uyaran Japonya Sağlık Bakanlığı, söz konusu ülkelerden Japonya'ya giriş yapan herkesten uygulama konusunda işbirliği bekliyor.


Tepkiye neden olmuştu


Japonya'nın ilk olarak geçen hafta açıkladığı tedbir kararı Güney Kore'nin tepkisine neden olmuş, kendilerine haber verilmeden tek taraflı bir karar alınmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Cho Sei-yong, Japon vatandaşları için geçerli olan vizesiz giriş programının askıya alınacağını duyurmuştu. Cho, ayrıca Güney Kore vatandaşlarını Japonya'ya mecburi olmayan ziyaretlerden kaçınmaya çağıracaklarını belirtmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak James Jeffrey Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Levent Can Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:07:07. #1.14#