Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir

Japonya'da istifa eden Abe Şinzo, seçilecek yeni başbakan yönetiminde, hükümetin bölgesel füze tehditlerine karşı yeni planı yıl sonuna kadar açıklayacağına inandığını söyledi.

Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir
12.09.2020 05:53 | Son Güncelleme: 12.09.2020 05:56

Japonya'da istifa eden Abe Şinzo, seçilecek yeni başbakan yönetiminde, hükümetin bölgesel füze tehditlerine karşı yeni planı yıl sonuna kadar açıklayacağına inandığını söyledi.

Ağustos sonunda başbakanlıktan istifa ettiğini açıklayan iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi (LDP) lideri Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin konuştu.

Pasifik bölgesindeki tehditlere karşı ülkesinin caydırıcılığını artırması gerektiğine dikkati çeken Abe, "Balistik füzeler ve diğer vasıtalarla, caydırıcılığımızı güçlendirmemiz ve ülkemize saldırı risklerini düşürmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Yerine gelecek yeni başbakanın yeni savunma planını 2020 sonuna kadar açıklayacağına inandığını belirten Abe, "Japonya'yı çevreleyen çetin güvenlik şartlarıyla mücadele etmek için yıl sonuna kadar uygun bir yol bulunacaktır." diye konuştu

Kyodo ajansı, Ulusal Savunma Programı Esasları ile orta vade savunma programına ilişkin Abe'nin ifadelerinin bağlayıcılığının bulunmadığını kaydetti.

Pazartesi LDP iç seçimlerinde belirlenecek yeni liderin, çarşamba Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağanüstü oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 05:56:50. #1.14#
title