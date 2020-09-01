Japonya yeni başbakanın kim olacağı sorusuna kilitlendi Japonya'da istifa etme kararı alan Başbakan Shinzo Abe'nin yerine geçecek ismin belirleneceği LDP liderlik seçiminin detayları netleşmeye başladı.

Japonya'da istifa etme kararı alan Başbakan Shinzo Abe'nin yerine geçecek ismin belirleneceği LDP liderlik seçiminin detayları netleşmeye başladı. Adaylar arasında eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba ve Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga öne çıkıyor.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa kararı almasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) yeni lider ve ülkenin başbakanının belirleneceği seçimin detayları netleşmeye başladı. LDP'nin bugün yapılan Genel Kurul toplantısında liderlik yarışı için gerçekleştirilecek seçimde yalnızca milletvekilleri ve bölge temsilcilerinin oy kullanmasına karar verildi. Ülke çapındaki parti üyelerinin oylamadan muaf tutulması parti içinde bazı kesimlerin eleştirisine neden olurken, "daraltılmış seçim" yönteminin benimsenmesinin nedeni olarak ise Abe'nin görevi ara dönemde bırakmasının gösterildiği belirtildi.

Adaylar netleşiyor

Öte yandan 63 yaşındaki LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida adaylığını açıklayarak, halkın desteğini kazanabilecek bir lider olmak istediğini söyledi.

Adaylığını resmi olarak açıklayan bir diğer isim 63 yaşındaki eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba oldu. Ishiba ise, seçimde ülke genelindeki parti üyelerinin oy kullanamayacak olmasını eleştirdi. Kararı "üzücü" olarak niteleyen Ishiba, olasılıklar aleyhine dahi olsa pes etmeyeceğini ifade etti.

Mevcut Başbakan Shinzo Abe'nin görevi süresince en yakınındaki isimlerden biri olan Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'nın ise yarın adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Yoğun seçim takvimi

Japonya Başbakanı Abe'nin yerine geçecek ismin belirleneceği LDP liderlik seçim maratonunun 8 Eylül'de başlaması bekleniyor. 14 Eylül'de de seçimin yapılması planlanıyor. Oylamanın galibinin ise 16 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen bir olağanüstü meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstleneceği ifade ediliyor. - TOKYO

Kaynak: İHA