Japonya yaşlıların dengede durması için 'protez kuyruk' geliştiriyor

19.08.2019 13:29

Japon araştırmacılar, yaşlı insanların dengede durmalarına yardımcı olacak "protez kuyruk" geliştiriyor. Arque adı verilen bir metrelik gri metalik kuyruk, çita dahil birçok hayvandan esinlenerek işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor.

Araştırmacılar dört yapay kastan oluşan ve basınçlı hava ile sekiz yöne hareket edebilen 'protez kuyruğu' daha esnek hale getirmenin yollarını arıyor. Kuyruk ağır yük taşıyan işçilerin dengelerini de korumasına yardımcı olacak. Euronews.com'da Görüntüle