Japonya'ya Pfizer'ın Kovid-19 aşısının üçüncü kısmı ulaştı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının üçüncü kısmını teslim aldı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının üçüncü kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ürettiği Kovid-19 aşısının 526 bin 500 dozluk üçüncü kısmını taşıyan kargo uçağı başkent Tokyo'daki Narita Havalimanı'na indi.

Son teslimatla Pfizer üretimi toplam 1,36 milyon doz aşı Japonya'ya ulaşmış oldu.

Japonya hükümeti bu ay 2,66 milyon doz aşıyı teslim almayı hedefliyor.

Haziran sonuna dek 40 milyon

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 17 Şubat'ta 100 tıbbi kuruluşta 40 bin sağlık çalışanını kapsayan aşılama uygulamasını başlatmıştı.

Mart başından itibaren ülke geneli 4,7 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Kovid-19 Aşılanmasından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, haziran sonuna dek 40 milyon kişiyi aşılamayı planladıklarını söyledi.

Hükümet 157 milyon kişiye yetecek dozu kapsayan toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan