Japonya'ya Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı ulaştı
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Japonya'ya Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı ulaştı

15.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:55
Japonya'ya Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı ulaştı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının beşinci kısmını teslim aldı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının beşinci kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 216 bin dozluk beşinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, aşılar, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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